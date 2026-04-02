Необычный и очень живой формат для хоккейного YouTube: дали отцу хоккеиста очки Ray-Ban, которые снимают видео и звук и просто оставили его внутри матча. Без сценария, без постановки и без заготовленных реплик — только чистые эмоции по ходу игры, реакции на моменты, подсказки, нервы, переживания и вот это настоящее ощущение, когда ты проживаешь каждый эпизод вместе с сыном.

В итоге получился хоккей совсем с другой стороны — не глазами комментатора, не глазами журналиста и даже не глазами игрока. Это взгляд близкого человека, который одновременно подсказывает, переживает, злится, верит и до конца живет каждым моментом на льду. В расшифровке это особенно чувствуется: от «молодцы, парни» и «давай, сынок» до эмоций после упущенных моментов и ощущения, как по ходу игры уходит инициатива.

Если соберем 1000+ лайков, выложим версию 18+.

#Хоккей #КХЛ #РомансХоккеем #Торпедо #ВладФирстов #RayBanMeta #ХоккейныйВлог #ЭмоцииХоккея #Хоккейныепапы