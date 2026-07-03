Прямой эфир программы «Хоккейный разговор». Гость — генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Евгений Евгеньевич Забуга.

Поговорим о переезде на новую арену, трансферах нижегородского клуба, игроках, которые покинули команду, новичках «Торпедо», подготовке к новому сезону КХЛ и дальнейших планах клуба.

По традиции ответим на ваши вопросы, которые вы сможете задать в чате во время прямого эфира.

Отдельное спасибо моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем». Благодаря этому партнерству у меня есть возможность регулярно делать большие интервью, прямые эфиры и авторский хоккейный контент.

Эфир начнется 3 июля в 15:00 по московскому времени.