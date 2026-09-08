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В Нижнем Новгороде состоялся первый тестовый матч на новой Volga Arena: «Чайка» принимала «Ирбис». В первом перерыве поговорили с вице-президентом КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александром Гуськовым и генеральным директором ХК «Торпедо» Евгением Забугой.

Практически весь пресс-подход посвятили новому дому нижегородского хоккея. Александр Гуськов рассказал, почему для него открытие Volga Arena особенно важно: он родился в Нижнем Новгороде и считает, что хоккейный город давно заслужил современный дворец, способный вместить всех желающих попасть на матчи «Торпедо».

Обсудили первые впечатления от арены, чашу, обзор с трибун, качество льда, акустику и инфраструктуру. По словам Забуги, проектные, дизайнерские и цветовые решения Volga Arena уже отличают её от других новых российских арен, а одна из его первых ассоциаций — дворцы НХЛ.

Отдельная тема — болельщики. Билеты на первые два домашних матча «Торпедо» были полностью проданы в течение двух часов после старта продаж. В клубе понимают, что в первый сезон многие захотят прийти ещё и просто посмотреть новую арену, поэтому дальше задача простая: побеждать и оставаться лояльными к своей аудитории.

Поговорили и о первом матче «Торпедо» на Volga Arena 14 сентября. Офис клуба сейчас работает практически в круглосуточном режиме. На открытии запланированы торжественная программа, световое шоу и выступление федерального артиста, имя которого пока остаётся в секрете.

Ещё одна большая цель — Матч Звёзд КХЛ. Евгений Забуга считает, что у Нижнего Новгорода есть все шансы получить право на его проведение уже в следующем году.

Отдельно обсудили технологичность Volga Arena. Помимо основного льда здесь есть ещё две тренировочные площадки. Забуга также отметил качество акустики, хороший обзор с разных частей трибун и отсутствие на первом ярусе барьеров, которые могли бы мешать зрителям смотреть хоккей. При этом клуб готов собирать обратную связь и дорабатывать арену по ходу первого сезона.

Поговорили и о переезде самого «Торпедо». Команда ждала его весь прошлый сезон, а теперь получила большую раздевалку, собственную столовую рядом с ней и полноценную инфраструктуру для восстановления и медицинских процедур. По словам Забуги, хоккеисты уже в восторге от новых условий, а кульминацией станет момент, когда они впервые выйдут на лёд перед 12 тысячами своих болельщиков.

Не забыли и про старые хоккейные площадки Нижнего Новгорода. «Чайка» продолжит играть в КРК «Нагорный» и получит инфраструктуру первой команды. Также обсудили дальнейшую судьбу дворца спорта имени Виктора Коноваленко, для которого сейчас прорабатывается вариант реконструкции.

Ну и в самом конце успел задать Евгению Забуге вопрос уже не про Volga Arena 😁 Обсудили ситуацию вокруг Егора Соколова и возможного обмена с участием «Ак Барса» и минского «Динамо». В конкретику руководитель «Торпедо» вдаваться не стал, но подтвердил: речь действительно идёт о сложном обмене, в котором фигурируют три клуба.

Большое спасибо Молодёжной хоккейной лиге и руководству ХК «Торпедо» за приглашение и возможность посетить тестовый матч на новой Volga Arena, увидеть новый дом нижегородского хоккея изнутри и поработать на этом событии ❤️

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

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