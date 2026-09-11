Telegram «Роман с Хоккеем» — https://t.me/hockeywithroman

Я впервые оказался на новой Volga Arena в Нижнем Новгороде — и решил просто показать вам этот день своими глазами.

Без заранее подготовленной экскурсии и понимания, куда нас вообще пустят. Надел очки с камерой и пошёл изучать новый дом «Торпедо»: коридоры, пресс-центр, микст-зону, пресс-трибуну, чашу, пространство для болельщиков — и всё, что получилось увидеть во время первого тестового матча.

Главным героем этого дня, конечно, была сама арена. Люди заходили внутрь и буквально разглядывали всё вокруг. Поговорил с болельщиками «Торпедо», которые много лет ходили в КРК «Нагорный», и спросил, что они почувствовали, впервые оказавшись здесь. Один из ответов, кажется, очень точно передаёт общее настроение: «Не поверили, что это в нашем городе. Подумали, что мы где-то в Америке, на НХЛ пришли».

Удалось посмотреть и на то, как новая арена будет работать для журналистов: огромный пресс-центр, отдельная комната для фотографов, микст-зона, места для флеш-интервью и новая пресс-трибуна.

А после матча спустились в микст-зону и пообщались с хоккеистами. Для них этот вечер тоже стал историческим — именно здесь состоялись первые послематчевые интервью на новой арене.

Заканчиваем выпуск прямо на льду Volga Arena. Понятно, что впереди ещё будет шлифовка деталей — для этого тестовые матчи и существуют. Но моё главное ощущение после этого вечера очень простое: «Торпедо» наконец-то обрело новый дом.

Мне очень хотелось сохранить в этом видео именно первые, ещё совершенно неподдельные эмоции от арены. Без попытки сделать официальный обзор или вынести ей окончательный вердикт. Просто показать, как выглядел этот исторический день моими глазами.

Уже 14 сентября Volga Arena впервые заполнится на матче «Торпедо». И после этого тестового вечера мне особенно интересно увидеть, что здесь будет происходить, когда два яруса заполнятся болельщиками и вся арена запоёт «Нижегородскую лирическую».

Отдельно на канале уже вышел большой пресс-подход Александра Гуськова и Евгения Забуги с Volga Arena. Там подробно поговорили об устройстве новой арены, переезде «Торпедо», билетах, Матче Звёзд и подготовке к открытию.

YouTube — https://youtu.be/CDXYh1xytvw?si=euhB2EXfGs3YPEfz

VK — https://vk.ru/wall-211319101_74093

Большое спасибо Молодёжной хоккейной лиге и руководству ХК «Торпедо» за приглашение и возможность оказаться на первом тестовом матче Volga Arena и показать вам новый дом нижегородского хоккея изнутри.

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность делать для вас такие большие материалы о нашем хоккее.

Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:

Telegram — https://t.me/hockeywithroman

YouTube — https://www.youtube.com/@romanwithhockey

VK — https://vk.com/romanwithhockey

Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3b6ad29

MAX — https://max.ru/romanwithhockey

Личный аккаунт в запрещенной соц.сети — @roma_hockey

Хоккейный аккаунт в запрещенной соц.сети — @roman_s_hockey

YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — https://youtu.be/pCuBcQ4nFhM?si=v1cN2bzLLCKz9KhY

Telegram CS2 — https://t.me/cs2andhockey

Volga Arena обзор | Обзор новой Volga Arena | Новая арена в Нижнем Новгороде обзор | Новая арена «Торпедо» | Новый дом «Торпедо» | Volga Arena Нижний Новгород | Volga Arena внутри | Первый взгляд на Volga Arena | Открытие Volga Arena | Арена «Торпедо» | «Торпедо» Нижний Новгород | Фонбет КХЛ | Роман с Хоккеем

#ФонбетКХЛ #Торпедо #VolgaArena #НижнийНовгород #Хоккей #РомансХоккеем