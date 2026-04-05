Первый раунд позади — 8 команд закончили сезон, 8 продолжают борьбу за Кубок Гагарина. В этом выпуске делюсь превью ко второму раунду: короткая справка по итогам 1-го раунда — про плотность матчей, овертаймы и общее ощущение от старта плей-офф, а дальше — разбор всех четырёх серий с ключевыми факторами, важными нюансами и моим прогнозом на каждую пару.

Отдельно прошёлся по сериям «Локомотив»—«Салават Юлаев», «Авангард»—ЦСКА, «Металлург»—«Торпедо» и «Динамо» Минск—«Ак Барс». Где может всё решить глубина состава, где важнее старт серии, где ключевым станет темп, а где — домашняя площадка и микронастройки по ходу противостояния. Плюс — мой итоговый взгляд на весь второй раунд Кубка Гагарина.