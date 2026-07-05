Фрагмент прямого эфира программы «Хоккейный разговор». Гость — генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.

Обсудили одну из самых обсуждаемых тем нынешнего межсезонья — новую норму КХЛ о рекламных деньгах, юридические нюансы ее применения, возможные последствия для обменов и расторжений контрактов, а также то, почему, по мнению Евгения Забуги, механизм пока требует более детальной проработки.

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