Первый тур группового этапа ЧМ подошел к концу, а у нас уже есть куча тем для разговора! Артем Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий собрались, чтобы обсудить главные итоги первых дней Мундиаля:

- Сборная Англии играла в атакующий футбол и высоко прессинговала соперника, ведя в счете. Нет, это не бред сумасшедшего. Кажется, светлое будущее наступило…

- Месси 3-0 Роналду. На этом Чемпионате Мира пока так, и градус обсуждения вокруг главных персон футбола не утихает. Просто не можем пройти мимо самой сладкой темы!

- Говорим и про других фаворитов турнира – теневых и не очень. Насколько убедительной выглядела Франция и насколько неубедительной Испания? Можно ли считать сборную Норвегии темной лошадкой турнира? А что там по бразильцам и немцам? Пытаемся разобраться.

- А еще мы выбрали главный сюрприз и главное разочарование первого тура этого ЧМ – в последнем блоке более детально про бывших тренеров Челси и другие непопулярные сборные этого Мундиаля. Приятного просмотра!

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