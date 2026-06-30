#чемпионатмира #чм #мундиаль

Плей-офф ЧМ в самом разгаре, и у нас есть куча тем для разговора! Александр Неценко, Александр Симбирский и Артем Таран собрались, чтобы предвкусить главную часть Мундиаля:

У Томаса Тухеля с самого начала был какой-то план, и пока что он его придерживается: немец пробует разные сочетания футболистов на поле и разные режимы игры, пока хейтеры пишут про ватокат. Готова ли его команда к плей-офф?

Фаворитов Чемпионата Мира тащит бывший игрок «Рединга», а вы и дальше сомневайтесь в силе Чемпионшипа. Восхищаемся Майклом Олисе и переживаем за оборону сборной Франции.

Обсуждаем и других фаворитов ЧМ: подковообразный футбол Испании, команда-загадка сборной Нидерландов и турнирный потолок Германии и Бразилии. Без вечных разговоров про Месси и Роналду тоже не обошлось.

А еще мы выбрали главный сюрприз и главный провал группового этапа. Приятного просмотра!

Телеграм канал Александра Неценко: https://t.me/vykruchennyipozvonok

Телеграм канал Александра Симбирского: https://t.me/simbirskiy_football_tears

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