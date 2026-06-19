Спартак – Краснодар: 9 августа 2026, 3 тур РПЛ – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
9 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 9 августа в 20:00 по московскому времени.
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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс
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