9 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 9 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Спартак – Краснодар

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс

- Онлайн трансляция

- Стартовые составы команд

- Коэффициенты на матч

- Статистика матча

Все о турнире Альфа-Банк РПЛ на Спортс:

- Расписание матчей

- Турнирная таблица

- Новости чемпионата

- Статистика турнира

- Состав участников турнира"