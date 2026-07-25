Чемпионат мира завершился, и Английский Акцент подводит его итоги.

Виноват ли Томас Тухель в неудаче сборной Англии? И если нет, то кого же винить? Выделяем главных героев в составе "трех львов", проходимся по персоналиям и выявленным проблемам

Сборная Испании показала всем, как играть в футбол и закономерно победила. Были ли другие варианты? Обсуждаем мощь нынешней итерации "красной фурии", респектуем Де Ла Фуэнте и раскрываем секреты успеха. Отвечаем на главный вопрос: почему же всё-таки Симон??

Аргентина проиграла финал по всем статьям, и масонский заговор при участии Джанни Инфантино тут не при чём. Обсуждаем объективные причины, почему "альбиселесте" оказались так беспомощны в решающий момент

Франция под руководством диктатора тоже не смогла навязать Испании достойное сопротивление. Определяющим фактором стал дисбаланс в составе "трехцветных" даже с учетом абсолютно крышесносной атакующей линии

Разочарования, открытия турнира, проводы ветеранов, а также провал сборных Португалии и Бразилии

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