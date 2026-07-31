Чемпионат мира - это не только футбол. Антураж большого футбольного праздника и все околофутбольные моменты, которые его коснулись - это тоже тема для большого разговора, на который мы пригласили комментатора и репортера Матч ТВ Тимура Журавеля. Тимур лично побывал на многих матчах Чемпионата мира и объездил много стадионов, поэтому ему было что нам рассказать. Компанию ему составили Александр Симбирский и Кирилл Михайлов.

Телеграм-канал Тимура Журавеля: https://t.me/timzhur

YouTube-канал Тимура Журавеля: https://www.youtube.com/@UCNsiTnp4P4hw2QGLDHXFM6A

Телеграм-канал Английского Акцента: https://t.me/englishaccent

Телеграм-канал Александра Симбирского: https://t.me/simbirskiy_football_tears

Телеграм-канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista