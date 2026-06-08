Обзор всех групп ЧМ-2026 | МЯЧ Подкаст
Совсем скоро начнется мундиаль! И чтобы вы не запутались количестве групп, мы сделали для вас огромный обзор всех участников! Саня Журавлев, Кирилл Хаит, Васант Балан и Гриша Телингатер обсудили новый формат, разобрали каждую из 48 сборных, ну и сделали свои прогнозы на победителя турнира.
TG Саши: https://t.me/zhuravlev_ceo
TG Кирилла: https://t.me/cholo_football
TG Васанта: https://t.me/Vasantino
TG Гриши: https://t.me/telingaterEPL
TG МЯЧа: https://t.me/myachPRO
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