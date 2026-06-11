Cappuccino & Catenaccio. Americano врывается в ваше летнее расписание.

Мы подготовили большое превью к началу чемпионата мира. Двадцать главных сюжетов предстоящего мундиаля — от Доктора, Пациента и лучшего комментатора всея Руси Станислава Минина.

Мы ответили на главный вопрос в самом финале выпуска — кто станет чемпионом мира? Ответьте и вы: пишите свои варианты в комментариях и одну причину, почему именно эта сборная.

Всем приятного просмотра!