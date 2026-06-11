Чемпионат мира по футболу начался! Это ваш гид: 20 главных сюжетов. Спойлер: Месси сделает Роналду - ВидеоСпортс
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