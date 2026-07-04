Как бы ни были сильны команды-фавориты ЧМ-2026, у каждой найдется минимум одно уязвимое место. Тем интереснее смотреть, как соперники подбирают отмычки и придумывают ходы, чтобы воспользоваться этими слабостями.

В видео рассказываю о проблемных точках топ-сборных. Неудобный сценарий для сборной Франции. Как создать проблемы сборной Аргентины. Испания как птица с одним крылом. Механическое пианино Тухеля. Супер-звезда – не всегда супер-сила: Бразилия и Португалия как две стороны одной медали.

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