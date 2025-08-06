SMOL FM 002.00 / Сперцян в Англии / Станкович на грани / Сафонов №1 в ПСЖ / Рекорд Акинфеева и Дзюбы
SMOL FM — новый проект Фёдора Смолова, который говорит с вами на языке настоящего футбола.
Это стильная видеорадиорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и Ирина Подшибякина обсуждают только то, что действительно цепляет:
- Самые яркие инфоповоды недели
- Громкие истории и скандалы
- Максимально честный разговор — с эмоциями и инсайдами от самого Смолова
Телеграм-канал Фёдора Смолова: t.me/smol_10.
Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom-link.ru/link/lElAIp/
Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46