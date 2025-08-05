SMOL FM — новый проект Фёдора Смолова, который говорит с вами на языке настоящего футбола.

Это стильная видеорадиорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и Ирина Подшибякина обсуждают только то, что действительно цепляет:

- Самые яркие инфоповоды недели

- Громкие истории и скандалы

- Максимально честный разговор — с эмоциями и инсайдами от самого Смолова

