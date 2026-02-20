Чистый хвост #187: Аделия Петросян – без медали на Олимпиаде-2026. Нужен ли был четверной прыжок?
Таймкоды:
0:00 Ваня объясняет, почему золото Лью – это победа кайфа и гедонизма
6:32 если бы Петросян откатала без риска, она была бы с медалью?
10:55 а был ли у Аделии вообще шанс приземлить четверной в Милане?
17:40 почему Петросян и Гуменника судили настолько по-разному?
25:42 Сакамото лишил золота одинарный тулуп – как так вышло?
32:12 чем победа Лью выгодна фигурному катанию? У Полины есть версия
39:34 Алиса выиграла с программой десятилетней давности?
46:00 есть ли что-то общее между победами Лью и Сотниковой?
51:26 Паша не верил в то, что у Лью будут новые олимпийские программы, и был прав