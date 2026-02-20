#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Петросян #судьи #АделияПетросян #АлисаЛью #Сакамото #Милан2026 #КаориСакамото #Глейхенгауз #женскоекатание #Olympics2026 #Накаи

Таймкоды:

0:00 Ваня объясняет, почему золото Лью – это победа кайфа и гедонизма

6:32 если бы Петросян откатала без риска, она была бы с медалью?

10:55 а был ли у Аделии вообще шанс приземлить четверной в Милане?

17:40 почему Петросян и Гуменника судили настолько по-разному?

25:42 Сакамото лишил золота одинарный тулуп – как так вышло?

32:12 чем победа Лью выгодна фигурному катанию? У Полины есть версия

39:34 Алиса выиграла с программой десятилетней давности?

46:00 есть ли что-то общее между победами Лью и Сотниковой?

51:26 Паша не верил в то, что у Лью будут новые олимпийские программы, и был прав