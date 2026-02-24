#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Петросян #судьи #АделияПетросян #АлисаЛью #Сакамото #Милан2026 #КаориСакамото #Гуменник #ПетрГуменник #Olympics2026 #Малинин #Чок #Бэйтс #Сизерон #Шайдоров #ФурньеБодри #судьи

Таймкоды:

0:00 кто из ведущих сделал самый точный олимпийский прогноз?

4:05 как встречали Петросян и Гуменника? Впечатления Майи из Милана

10:42 повлияют ли олимпийские прокаты на допуск фигуристов?

19:16 почему Олимпиада получилась настолько непредсказуемой?

24:11 Ваня весь сезон восхищался Чок и Бейтсом, но рад победе французов

28:44 «меня задело немного то, что Гийом неаккуратно выиграл»

34:40 Петросян и Гуменник – шестые. Чем мы довольны, а чем огорчены?

38:44 почему Аделию позвали на показательные, а Петра нет? Никакой конспирологии

43:33 Полину раздражает то, что Лью постоянно противопоставляют россиянкам

49:05 Настя спорит с Сихарулидзе и судьями, которым не понравился «Онегин» Гуменника

56:34 наши олимпийские герои: пес, оператор и канадский хоккеист

1:05:18 Йоханнес Клэбо – это Илья Малинин в лыжах?

1:09:09 российских фанатов исторически раздражают американские фигуристки?

1:15:28 Паша уверен в том, что Лью не будет на следующей Олимпиаде

1:20:33 что делать Малинину, чтобы выиграть через четыре года?