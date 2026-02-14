Чистый хвост #185: Олимпиада-2026: Малинин задрожал, Гуменника строго судили, Шайдоров выиграл
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Малинин #судьи #Шайдоров #Фа #Гуменник #Милан2026 #Кагияма #Гоголев #мужскоекатание #Olympics2026 #Сато
https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»
Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail
Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann
Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled
Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/
Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud
Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc
Таймкоды:
0:00 – Майя рассказывает, в чем могут быть причины метаний и проблем Малинина
5:30 – что сказал Малинин отцу в кисс-энд-край?
7:00 – Малинина измотали в команднике? Или он не угадал с пиком формы? Или просто перегорел?
11:00 – почему команда Малинина не упростила контент, когда и Фа, и Кагияма развалились?
13:15 – Паша уверен, что у Малинина не было плана Б: у него не было откровенно плохих прокатов
15:55 – ну ок, Малинин, но почему не пошло у остальных фаворитов?
19:00 – Иван хвалит Гуменника, но считает его лишь лучшей версией Лайсачека
26:45 – победа Шайдорова – мегасенсация. С программами, которые ругали весь сезон
32:35 – Полина вступается за Гуменника. По ее мнению, некоторые судьи его обокрали
39:15 – а что с компонентами у Петра? 13-й с чистой программой, серьезно?
43:15 – Майя пытается понять логику судей – чем они руководствовались?
45:15 – в хоккее Канаду судят канадцы и не топят соперников – почему в фигурном катании не так? Арбитры как несамостоятельный институт
50:10 – почему Америка тоже недовольна судейством?
54:40 – у Паши забирают звание оракула