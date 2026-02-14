#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Малинин #судьи #Шайдоров #Фа #Гуменник #Милан2026 #Кагияма #Гоголев #мужскоекатание #Olympics2026 #Сато

https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 – Майя рассказывает, в чем могут быть причины метаний и проблем Малинина

5:30 – что сказал Малинин отцу в кисс-энд-край?

7:00 – Малинина измотали в команднике? Или он не угадал с пиком формы? Или просто перегорел?

11:00 – почему команда Малинина не упростила контент, когда и Фа, и Кагияма развалились?

13:15 – Паша уверен, что у Малинина не было плана Б: у него не было откровенно плохих прокатов

15:55 – ну ок, Малинин, но почему не пошло у остальных фаворитов?

19:00 – Иван хвалит Гуменника, но считает его лишь лучшей версией Лайсачека

26:45 – победа Шайдорова – мегасенсация. С программами, которые ругали весь сезон

32:35 – Полина вступается за Гуменника. По ее мнению, некоторые судьи его обокрали

39:15 – а что с компонентами у Петра? 13-й с чистой программой, серьезно?

43:15 – Майя пытается понять логику судей – чем они руководствовались?

45:15 – в хоккее Канаду судят канадцы и не топят соперников – почему в фигурном катании не так? Арбитры как несамостоятельный институт

50:10 – почему Америка тоже недовольна судейством?

54:40 – у Паши забирают звание оракула