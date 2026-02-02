#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Трусова #Мозалев #Валиева #Двоеглазова #Сарновский #Милан2026 #Мишина #Галлямов #Бойкова #Козловский #Гуменник #Петросян #Лью #Чок #Сизерон #Малинин #Сакамото #Кагияма

Таймкоды:

0:00 в этом году будет еще больше контента от «Чистого хвоста»: запускаем новый канал!

5:30 прыжковый турнир стал лучше? Полина разбирает, в чем именно

12:03 когда ждать прыжковый турнир на чемпионатах мира?

21:40 чей камбэк будет успешнее – Трусовой или Валиевой?

29:07 каких слов Паше не хватило от Камилы после ее возвращения?

35:59 «в фигурном катании больших дядь и теть защищают от маленьких»

40:15 почему у Захаровой и Дикиджи не было шансов против Двоеглазовой и Мозалева?

45:49 Мишина и Галлямов выиграли, потому что им помогли судьи?

51:14 объясняем, почему в победе Сарновского нет никакой сенсации

56:48 «Лучшая Алиса в мире прямо сейчас» (нет, это не про Лью)

1:01:15 японцы с золотом, китайцы – мимо подиума: делаем олимпийские прогнозы в парах

1:10:41 Сакамото, Лью или все-таки Петросян – кто выиграет золото у девушек?

1:21:21 Майя ставит на золото Кагиямы – и у нее даже есть аргументы

1:29:35 почему победа Чок и Бейтса будет более справедлива?

1:39:09 Ваня ждет командную бронзу от Франции. Серьезно

1:46:27 кого выгоднее менять США в команде – девушек, парней или танцоров?