Чистый хвост #181: ТРУСОВА и ВАЛИЕВА без медалей, будут ли они у ГУМЕННИКА и ПЕТРОСЯН на Олимпиаде?
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Трусова #Мозалев #Валиева #Двоеглазова #Сарновский #Милан2026 #Мишина #Галлямов #Бойкова #Козловский #Гуменник #Петросян #Лью #Чок #Сизерон #Малинин #Сакамото #Кагияма
Таймкоды:
0:00 в этом году будет еще больше контента от «Чистого хвоста»: запускаем новый канал!
5:30 прыжковый турнир стал лучше? Полина разбирает, в чем именно
12:03 когда ждать прыжковый турнир на чемпионатах мира?
21:40 чей камбэк будет успешнее – Трусовой или Валиевой?
29:07 каких слов Паше не хватило от Камилы после ее возвращения?
35:59 «в фигурном катании больших дядь и теть защищают от маленьких»
40:15 почему у Захаровой и Дикиджи не было шансов против Двоеглазовой и Мозалева?
45:49 Мишина и Галлямов выиграли, потому что им помогли судьи?
51:14 объясняем, почему в победе Сарновского нет никакой сенсации
56:48 «Лучшая Алиса в мире прямо сейчас» (нет, это не про Лью)
1:01:15 японцы с золотом, китайцы – мимо подиума: делаем олимпийские прогнозы в парах
1:10:41 Сакамото, Лью или все-таки Петросян – кто выиграет золото у девушек?
1:21:21 Майя ставит на золото Кагиямы – и у нее даже есть аргументы
1:29:35 почему победа Чок и Бейтса будет более справедлива?
1:39:09 Ваня ждет командную бронзу от Франции. Серьезно
1:46:27 кого выгоднее менять США в команде – девушек, парней или танцоров?