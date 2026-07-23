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https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Текст Алексея Авдохина «Почему фигуристки уходят от Тутберидзе»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3423452.html

Текст Полины Крутихиной «Похоже, Петросян и Тутберидзе больше нечего дать другу»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3423442.html

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 Петросян ушла от Тутберидзе. Почему мы ждали пропуск сезона, а не это?

6:10 Аделия берет паузу, потому что устала от фигурного катания?

10:55 Полина уверена в том, что Петросян не планирует завершать карьеру

16:05 разбираем возможные причины ухода: учеба, здоровье или разочарование от Олимпиады?

21:32 Петросян приревновала к Трусовой? Паша считает, что у Саши и Этери идеальный мэтч

26:37 Тутберидзе слишком строга к Петросян?

32:36 «За прошлый сезон они устали друг от друга»: версия Майи

36:50 почему Малинину можно то, что нельзя Петросян?

40:20 у какого тренера мы увидим Аделию? Соколовская, Федченко или Плющенко?

45:27 короткие карьеры – не проблема фигуристок Тутберидзе, а российский тренд

51:10 очередной уход топовой фигуристки – репутационный удар для Этери?

56:30 может ли Петросян стать российской Лью?

1:02:39 дебют наших юниоров на Гран-при Китая: ждем четыре золота?