Чистый хвост #202: Почему Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе? Наши версии
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Текст Алексея Авдохина «Почему фигуристки уходят от Тутберидзе»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3423452.html
Текст Полины Крутихиной «Похоже, Петросян и Тутберидзе больше нечего дать другу»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3423442.html
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Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/
Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud
Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc
Таймкоды:
0:00 Петросян ушла от Тутберидзе. Почему мы ждали пропуск сезона, а не это?
6:10 Аделия берет паузу, потому что устала от фигурного катания?
10:55 Полина уверена в том, что Петросян не планирует завершать карьеру
16:05 разбираем возможные причины ухода: учеба, здоровье или разочарование от Олимпиады?
21:32 Петросян приревновала к Трусовой? Паша считает, что у Саши и Этери идеальный мэтч
26:37 Тутберидзе слишком строга к Петросян?
32:36 «За прошлый сезон они устали друг от друга»: версия Майи
36:50 почему Малинину можно то, что нельзя Петросян?
40:20 у какого тренера мы увидим Аделию? Соколовская, Федченко или Плющенко?
45:27 короткие карьеры – не проблема фигуристок Тутберидзе, а российский тренд
51:10 очередной уход топовой фигуристки – репутационный удар для Этери?
56:30 может ли Петросян стать российской Лью?
1:02:39 дебют наших юниоров на Гран-при Китая: ждем четыре золота?