Чистый хвост #186: Олимпиада-2026 – Аделия Петросян в борьбе за медаль. Чего ждать?
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Петросян #судьи #АделияПетросян #АлисаЛью #Сакамото #Милан2026 #КаориСакамото #Чиба #женскоекатание #Olympics2026 #Накаи
Таймкоды:
0:00 пятое место после короткой – мы довольны?
6:59 Петросян понравилась арбитрам больше, чем Гуменник?
13:50 а кого засудили? Почему так мало у Самоделкиной и Левито?
20:49 Паша верит в золото Накаи – в чем ее козыри?
28:55 Ваня видит в Лью начинающего Патрика Чана и радуется ее перерождению
35:19 у кого больше шансов при чистом прокате – у Лью или у Сакамото?
40:36 что нужно сделать Петросян, чтобы взять медаль? Полина посчитала
48:33 кто будет с олимпийским золотом? Наши финальные прогнозы