Таймкоды:

0:00 пятое место после короткой – мы довольны?

6:59 Петросян понравилась арбитрам больше, чем Гуменник?

13:50 а кого засудили? Почему так мало у Самоделкиной и Левито?

20:49 Паша верит в золото Накаи – в чем ее козыри?

28:55 Ваня видит в Лью начинающего Патрика Чана и радуется ее перерождению

35:19 у кого больше шансов при чистом прокате – у Лью или у Сакамото?

40:36 что нужно сделать Петросян, чтобы взять медаль? Полина посчитала

48:33 кто будет с олимпийским золотом? Наши финальные прогнозы