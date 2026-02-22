Тоттенхэм и Арсенал выдали супер дерби, но в одну калитку. Гонка в АПЛ снова в самом соку. Дьекереш провел лучший матч за Арсенал, снова феерит против шпор . Артета забирает важнейшую победу.

Ливерпуль приехал в гости к Ноттингем Форрест и был очень плох весь матч, но МакАлистер все-таки забил на последних минутах и принес победу. Слот доволен, но что по игре?

Английская премьер-лига снова побаловала классными сюжетами, а Михаил Горячев - комментатор АПЛ предлагал для обзор главных матчей дня.