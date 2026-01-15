Арсенал и Ливерпуль вас удивят, а Сити заберет дерби. ТОП прогнозы откомментатора АПЛ
Залетаем в 22 тур АПЛ - я уже подготовил для вас свои прогнозы.
Если хотите найти нетривиальный прогноз на АПЛ с отличным коэффициентом - то канал FootballMike - это для тебя.
Меня зовут Михаил Горячев - комментатор АПЛ и здесь на своем канале каждую неделю я делаю прогнозы на футбол: прогнозы на АПЛ и прогнозы на Лигу Чемпионов.
Обязательно подпишись на канал, чтобы всегда ловить лучшие прогнозы на спорт.
Телеграм канал Михаила: https://t.me/footballmike
Смотреть АПЛ с комментарием Михаила: https://vk.com/englishntvplus
FootballMike в VK: https://vk.com/footballmike_epl
Супер дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити.
Челси - Брентфорд
Ливерпуль - Бернли
Ноттингем Форрест - Арсенал
Сандерленд - Кристал Пэлас
Лидс - Фулхэм
Тоттенхэм - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Астон Вилла - Эвертон
Борнмут - Брайтон