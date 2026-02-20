Встречаем вместе 27 тур АПЛ. В этом видео комментатор Английской Премьер-лиги Михаил Горячев расскажет про свои ожидания от всех матчей 27 тура и предложит свои тезисно относительно их исходов.

Тоттенхэм и Арсенал - главный хедлайнеры выходных. Таблица АПЛ показывает огромную разницу между командами, но в дерби все может поменяться. Челси дома будет ждать Бернли, которые победили впервые за 16 матчей. Ливерпуль едет на Сити Граунд, где его ждет Ноттингем Форрест с новым тренером. МЮ отправляет в Ливерпуль, где его будет принимать Эвертон, плохо играющий дома. Сити обычно всегда обыгрывает дома Ньюкасл, но гости разыгрались в последних матчах, особенно в ЛЧ. Астон Вилла испытывает сложности, а теперь должна испытать дома Лидса. Брентфорд несется в еврокубки, а что думает по этому поводу Брайтон? Кристал Пэлас принимает дома Вулверхэмптон, который успел покусать Артету и его команду. Вест Хэм и Борнмут набрали отличный темп, но кто-то из них должен подвинуться в очной встрече. Сандерленд и Фулхэм проиграли 6 из 7 своих последних матчей и встречаются на Стадионе света.

