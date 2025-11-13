В 2017 МЮ заплатил аж 84 миллиона евро «Эвертону» за Лукаку. Бельгиец много забивал за «ирисок», но в Манчестере превратился неуклюжего толстяка, поровшего моменты и стал разочарованием на «Олд Траффорд».

Однако через 2 года Лукаку перешёл в «Интер» и там вернулся на топ-уровень. Конте выжал из форварда-громилы максимум. Ромелу провёл два крутых сезона в Италии, взял «скудетто» и был назван МВП сезона.

Многие игроки, попадая в МЮ, начинают играть намного хуже. Но стоит им уйти из клуба, как они возвращают праймовую форму. В новом выпуске мы собрали самые яркие подобные примеры.