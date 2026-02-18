Если вы болельщик МЮ – к сожалению, этот выпуск для вас. В одном из самых эмоциональных Обратных отсчетов спорим о худших решениях топ-клубов. Также в ролике: глупости «Реала», «Ювентуса», ПСЖ и «Сити».

Вопросы:

1) Худшее решение МЮ?

Назначение Мойеса, назначение Рангника, продажа клуба Глейзерам, продление Тен Хага, покупка Погба, слабый пиар-отдел, увольнение Сульшера

2) Худшее решение «Реала»?

Президент Кальдерон, «Реал» ТВ, Суперлига, увольнение Алонсо, увольнение Дель Боске, уходы Анчелотти, уход Макелеле, уход Роналду

3) Худшее решение «Ювентуса»?

Next Gen, Кальчополи, проект Мотты, стиль после Аллегри, трансфер Роналду, уход Маротты, уход семьи Аньелли

4) Худшее решение ПСЖ?

Возвращение Леонардо, ставка на суперзвезд, странные тренеры, уход Неймара

5) Худшее решение «Сити»?

Неудачная перестройка, оставить Гвардиолу, трансферы фулбэков