Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр

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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором мы обсуждаем Континентальную хоккейную лигу. Сегодня мы рассуждаем о проблемах, с которыми на старте сезона столкнулся челябинский «Трактор»

Рассуждаем о причинах и ищем решения. Леонид Вайсфельд делится менеджерским опытом, когда его «Салават Юлаев» на старте сезона проиграл пять из шести игр, а по итогам регулярке оказался в четвёрке на Востоке

Сергей рассуждает об игровых кондициях игроков и сложном календаре. Не прошли мимо и травмы Кравцова и выбора Евгения Кузнецова в сторону «Сибири», а не «Трактора»

Михаил оппонировал собеседникам и рассказывал почему не считает старт «Трактора» провальным!

Таймкоды

00:00 - О чём будет выпуск

02:40 - Ситуация с «Трактором» была прогнозируема

04:55 - Тяжёлый календарь «Трактора»

06:30 - Кто виноват и что делать? Команда не разваливается в матчах

11:59 - Новый тренер

17:40 - Евгений Кузнецов выбрал «Сибирь», а не «Трактор»

21:45 - Все ли игроки «Трактора» достают из себя?

33:15 - У Волкова неординарные решения

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