Новый тренер, сложный календарь, травма Кравцова и отказ Кузнецова - проблемы Трактора | ЗДЕСЬ КХЛ
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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором мы обсуждаем Континентальную хоккейную лигу. Сегодня мы рассуждаем о проблемах, с которыми на старте сезона столкнулся челябинский «Трактор»
Рассуждаем о причинах и ищем решения. Леонид Вайсфельд делится менеджерским опытом, когда его «Салават Юлаев» на старте сезона проиграл пять из шести игр, а по итогам регулярке оказался в четвёрке на Востоке
Сергей рассуждает об игровых кондициях игроков и сложном календаре. Не прошли мимо и травмы Кравцова и выбора Евгения Кузнецова в сторону «Сибири», а не «Трактора»
Михаил оппонировал собеседникам и рассказывал почему не считает старт «Трактора» провальным!
Таймкоды
00:00 - О чём будет выпуск
02:40 - Ситуация с «Трактором» была прогнозируема
04:55 - Тяжёлый календарь «Трактора»
06:30 - Кто виноват и что делать? Команда не разваливается в матчах
11:59 - Новый тренер
17:40 - Евгений Кузнецов выбрал «Сибирь», а не «Трактор»
21:45 - Все ли игроки «Трактора» достают из себя?
33:15 - У Волкова неординарные решения
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