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– Что ждёт ЦСКА после первого сезона? Почему армейцы остановились во втором раунде плей-офф? Какие изменения могут произойти в линии обороны? Сможет ли Марат Хайруллин стать главным усилением москвичей? И каких ещё новичков ждать болельщикам красно-синих?

– Что ждёт Автомобилист при Кудашове? Какие изменения в легионерских позициях в стане екатеринбуржцев?

– Какую команду строит Ларионов? Ставка на молодых сработает в перспективе, но с ними Кубок не выиграть. Что с вратарской линией? Она тоже испытывает проблемы.

– У Салавата все зависит от бюджета. Переподписали Ремпала, сохранили Козлова и Панина. Что дальше?

Разбираем главные трансферные интриги межсезонья и обсуждаем, какими могут стать ведущие клубы КХЛ уже в следующем чемпионате. Приятного просмотра!