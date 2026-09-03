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Продолжаем традиционное превью перед стартом нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 2026/27. Запад уже разобрали — теперь Восточная конференция!

Передо мной все 11 команд Востока и три категории: претенденты на места с 1-го по 4-е, команды с 5-го по 8-е и те, кто, по моему мнению, останется без плей-офф. Прохожусь по каждому клубу, оцениваю изменения за лето, составы, тренеров, трансферы и пытаюсь понять, какой будет расстановка сил в конференции.

В этот раз снова без таймкодов: не хочу заранее спойлерить расположение команд 😁 Смотрите выпуск последовательно, а потом обязательно пишите свой вариант восьмёрки Востока в комментариях. Будет особенно интересно вернуться сюда весной и проверить наши прогнозы.

Кстати, летом мы записали сразу несколько больших разговоров с героями этого превью.

Интервью с Евгением Кузнецовым:

YouTube — https://youtu.be/c0--WUfFNsE?si=tTiu6-SiuOLWA60B

VK — https://vk.ru/wall-211319101_73354

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a9052e924e30d1482e96876

Интервью с Григорием Дроновым:

YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=eMeYAqQIShY

VK — https://vk.ru/wall-211319101_63284

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a4ed40c0909a02b815bb5f7

RUTUBE — https://rutube.ru/video/b2b045e7f76e08f4080bd83b667ef9a2/

Интервью с Ярославом Лихачёвым:

YouTube — https://youtu.be/MLRbtqAy5B0?is=J6-mSe9WWdxlFZ9z

VK — https://vk.ru/wall-211319101_73668

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a95de0d8dd10e7a00e7d393?share_to=link

RUTUBE — https://rutube.ru/video/d46e08211aab6c253f17650315f5883b/

Интервью с Вадимом Шипачёвым:

YouTube — https://youtu.be/re21xzIHRjQ?si=tS3K8euwwW72XTXp

VK — https://vk.ru/wall-211319101_73181

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a8cd1c4cf3b4c6d30712228

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