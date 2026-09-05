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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором обсуждаем Континентальную хоккейную лигу и даём главные прогнозы перед стартом нового сезона

На этот раз устраиваем большой тирлист и расставляем все клубы КХЛ по пяти категориям: «Это Кубок», «Претенденты», «Проход одного раунда», «Плей-офф за счастье» и «Без плей-офф». Сергей Гимаев, Леонид Вайсфельд и Михаил Зислис спорят о перспективах каждой команды и пытаются определить, чего ждать от клубов в новом чемпионате, а Кирилл Корнилов сбивает их наводящими вопросами

Сможет ли «Локомотив» снова дойти до финала и продолжить свою победную серию? Почему «Авангард» считают одним из главных фаворитов Кубка Гагарина? Насколько серьёзно прибавили ЦСКА, московское «Динамо» и «Автомобилист»? Чего ждать от СКА Игоря Ларионова и сможет ли «Торпедо» снова удивить в плей-офф?

Отдельно обсуждаем ситуацию на Востоке. Насколько монструозен нынешний «Металлург»? Сможет ли «Ак Барс» усилиться по ходу сезона? Чего ждать от «Салавата Юлаева», «Сибири» и «Нефтехимика»? И действительно ли «Трактор» рискует остаться за пределами плей-офф?

А главное – определяем фаворитов Кубка Гагарина и команды, для которых уже само попадание в плей-офф станет успехом. Кто окажется разочарованием сезона? Какие клубы способны прыгнуть выше головы? И может ли нас впервые ждать финал Кубка Гагарина между командами из одной конференции?

В конце выпуска у экспертов есть возможность сделать только одну замену в своём тирлисте – и именно она становится поводом для очередного большого спора. Приятного просмотра! Пишите в комментариях свой тирлист на новый сезон и обязательно расскажите, кого считаете главным фаворитом Кубка Гагарина!

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