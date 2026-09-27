114 из 115: Сити виновен! Ямаль затмил Кейна? Проблемы МЮ. Артета продлил контракт [Новости недели]
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Разбираемся, что означает обвинительный вердикт по делу «Манчестер Сити» и какое наказание теперь может ждать клуб. Смотрим, как стартовала новая эпоха европейских сборных с Клоппом, Хави, Зиданом, Жорже Жезушем и Манчини, обсуждаем яркий матч Англия – Испания и дуэль Кейна с Ямалем. А ещё пытаемся понять, действительно ли всё настолько плохо у «Манчестер Юнайтед», как кажется после первых туров. Ну и отметим новый контракт Микеля Артеты и следующие задачи «Арсенала».
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