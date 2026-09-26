Команда месяца | Рейтинг МЯЧа | Сентябрь 2026
Команда месяца возвращается в новом формате! Подводим итоги августа и сентября: собираем символическую сборную с запасными, выбираем лучшего тренера, представляем топ-10 клубов по уникальной системе рейтинга и выбираем MVP вместе с вами! Голосуйте в опросах за лучшего с нашей скамейки и лучшего игрока августа-сентября в нашем телеграм-канале: https://t.me/myachPRO
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#мячproduction #командамесяца #мячshow
00:00 — Новый формат команды месяца
01:29 — Главные события августа и сентября
02:25 — Команда месяца
07:45 — Главные матчи октября
08:35 — Запасные
10:31 — Лучший тренер месяца
11:01 — Как устроен рейтинг клубов
12:03 — Рейтинг клубов
21:00 — Кандидаты на звание MVP
21:31 — Прощание