Команда месяца возвращается в новом формате! Подводим итоги августа и сентября: собираем символическую сборную с запасными, выбираем лучшего тренера, представляем топ-10 клубов по уникальной системе рейтинга и выбираем MVP вместе с вами! Голосуйте в опросах за лучшего с нашей скамейки и лучшего игрока августа-сентября в нашем телеграм-канале: https://t.me/myachPRO

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#мячproduction #командамесяца #мячshow

00:00 — Новый формат команды месяца

01:29 — Главные события августа и сентября

02:25 — Команда месяца

07:45 — Главные матчи октября

08:35 — Запасные

10:31 — Лучший тренер месяца

11:01 — Как устроен рейтинг клубов

12:03 — Рейтинг клубов

21:00 — Кандидаты на звание MVP

21:31 — Прощание