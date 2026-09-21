«Реал» НЕ засудили, беспомощность «Арсенала», 25 жертв Холанда | ХИТ №5
В новом выпуске программы как всегда разбираем главные события футбольного уикенда. «Реал» и «Атлетико» должны были доигрывать матч составами 9 на 9? Что случилось с «Арсеналом»? Почему Рафинья настолько крут и как «Тоттенхэму» с таким футболом катастрофически не везёт? Все это Васант Балан, Кирилл Хаит и Гриша Телингатер разобрали в свежем выпуске «ХИТа».
TG Васанта: https://telegram.me/Vasantino
TG Гриши: https://t.me/telingaterEPL
TG Кирилла: https://telegram.me/cholo_football
TG МЯЧа: https://telegram.me/myachPRO
TG-игры от МЯЧа: https://telegram.me/myach_games_bot
Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/
Больше контента в наших соц. сетях:
МЯЧ Show: https://www.youtube.com/@myachshorts
МЯЧ Contento: https://www.youtube.com/@myach_contento
МЯЧ RU: https://www.youtube.com/@myach_ru
Twitch: https://www.twitch.tv/myachpro
Telegram: https://telegram.me/myachPRO
Telegram про российский футбол: https://telegram.me/myachrus
Личный Telegram Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
Telegram МЯЧ Family: https://telegram.me/myachfamily
Сайт: https://myach.pro/
ВК: https://vk.com/myachpro
TikTok: https://vm.tiktok.com/J1yYAyh/
Rutube: https://rutube.ru/channel/23855868/
Sports: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/myach
MAX: https://max.ru/myach
MAX МЯЧ RU: https://max.ru/myachrus
Монтаж: https://vk.com/venastudio
#мячproduction #хит #мячshow
00:00 — Приветствие
0:53 — Ла Лига
1:51 — Атлетико – Реал 2:1
22:30 — Севилья – Барселона 1:3 и дайджест Ла Лиги
29:45 — АПЛ
30:57 — Брайтон – Арсенал 3:0
45:40 — Ман Сити – Сандерленд 5:3
57:39 — Тоттенхэм – Астон Вилла 2:3
1:15:12 — Брентфорд – Челси 3:0 и дайджест АПЛ
1:18:36 — Матчи следующего тура АПЛ
1:19:45 — Серия А
1:20:30 — Рома – Интер 2:2
1:29:53 — Милан – Лечче 3:0 и дайджест Серии А
1:32:50 — Дайджесты Бундеслиги и Лиги 1
1:39:40 — Порту – Бенфика 3:1
1:41:52 — Лучшие бомбардиры и ассистенты
1:43:06 — Главные матчи после перерыва на игры сборных
1:42:23 — Дичь недели