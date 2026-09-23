Хейсен – мда, «Барса» – уфф, Кэррик – динозавр | #ВыдалБазу
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Подбиваем итоги старта сезона 26/27 и даем аккуратные расклады на что ждать дальше. Подумаем, в чем секрет успеха Рафиньи, увольнять ли Кэррика, как решить проблему удалений Хейсена, кто виноват в последних результатах «Челси» и многое другое.
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