«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» и уже дышит в спину лидирующему «Арсеналу». Морган Роджерс — король финнесов. «Сити» и «Ливерпуль» добыли важные победы, а «Челси» потерял очки на «Сейнт-Джеймс Парк».

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» синхронно выиграли последние матчи в 2025-м году. «Интер» и «Милан» не менее синхронно вылетели из Суперкубка Италии, пропустив в финал «Наполи» и «Болонью». Сафонов сломал руку в героической серии пенальти, а «Бавария» и Харри Кейн успешно приближаются к очередному трофею.

Это «Футбольный клуб». Подводим итоги увлекательного европейского уикенда!