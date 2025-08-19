Йоркшир и Лидс - очень футбольные места. Городской рынок, отсылки в 19 век и историю Лидс Юнайтед. Муралы героев последних лет, игроков и тренера, которые выводили Лидс в Премьер-лигу. Марсело Бьелса. Окрестности стадиона Элланд Роуд, памятники легендам, Бремнер и Риви. Связь между Лидсом и мадридским Реалом. Тур по стадиону, раздевалки, трибуны, кино про Короля, историю про 70-е годы и золотой век Лидс Юнайтед. Самый фактурный тур из всех в Англии.

