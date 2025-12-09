Ливерпуль, вокзал, памятники культовым жителям города и привычный для этих мест дождь. Дорога к Ливерпульскому собору, убранство и порядки протестантского собора, церемония ФК Эвертон. Кофе в городе, 200 градусов. Дорога до парке, где стоит башня, изображенная на значке Эвертона. Новый стадион Хилл Дикенсон. Пространство вокруг, бывший порт, зал славы, фаншоп и его и ассортимент. Тур по стадиону, ложа Грилиша, подсветка поля, рекордные децибелы. Самая удобная раздевалка, значок Эвертона на потолке, выход к полю, мелодия из старого сериала, место Дэвида Мойеса. КОНКУРС! Тед Лассо. Ливерпульская погода, еда чтобы согреться.