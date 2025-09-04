Манчестер и ранняя история Юнайтед. Путь из центра города на трамвае к стадиону Олд Траффорд, граффити про футбольный клуб и дом болельщика рядом со стадионом. Мюнхенская катастрофа и память о ней вокруг Олд Траффорд. Сам стадион, его помещения, история, первый выход к полю. Гид, который подкалывает соперников и реакция на Арсенал. Раздевалка МЮ, цветовые решения, фишка со значком. Новый тоннель, зоны тренеров и необычные скамейки. Вопрос Аморимы, память о тен Хаге, Моуриньо и ван Гале. КОНКУРС! Музей Юнайтед, три этажа. Бар в центре Манчестера об истории Юнайтед. Джордж Бест и его цитаты.

Телеграм-канал Тимура Журавеля: t.me/timzhur