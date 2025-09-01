Место Сити в Манчестере, как выглядел парад по треблу и место, где живет Пеп Гвардиола. Дорога на Этихад, городские трамваи и стройка у стадиона. Этихад расширяется. Исторические матчи на Этихаде. Тур по стадиону, шутки гида про МЮ, привычки и влияние Пепа на все процессы в клубе. Подтрибунка, идеальная раздевалка, правила жизни от Гвардиолы. Место у кромки, замененное кресло тренера - скепсис про будущее Сити. Академия Сити, где нельзя снимать. Три памятника у Этихада: Агуэро, Сильва и Компани.