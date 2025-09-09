Дорога из центра Лондона на стадион Челси Стэмфорд Бридж. Каверзы лондонского метро, как читать схему и как найти нужную станцию. Кенсингтон - музейная остановка, Эрлс Корт - история Олимпиады. Дорога от метро к стадиону, как не перепутать районы. Фасад стадиона, фаншоп Челси, сувенир для конкурса. Бар Крюк мясника - место, где придумали ФК Челси. Тур по стадиону, пресс-центр, тень Хиддинка, раздевалки, футболка Роналду, который ни разу не забивал на этом стадионе. Поле на ремонте, выход для игроков, трибуны, тренерские скамейки, теснота. Драки Моуриньо и Венгера, Моуриньо и Конте. Старый Стэмфорд Бридж - как он выглядел. Легенды Челси на стене, оставшейся от старого стадиона.

Телеграм-канал Тимура Журавеля: t.me/timzhur