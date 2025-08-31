Тур по стадиону Эмирейтс, домашняя арена Арсенала. Аудиогид, Ли Диксон в наушниках. Холл с бюстом Венгера, королева болела за Арсенала. Золотой кубок в честь сезона 2004 - сезон Непобедимых. Выход на трибуну, антураж. Ложа Diamond, Марадона на матче Арсенал, аллюзии на старый стадион Хайбери. Раздевалка Арсенала с девизами для команды. Кабинет Артеты и его отличия от кабинета Венгера. Скамейка запасных, как оттуда виден футбол. Зал, где Артета общается с прессой - что его спросят в мае. Музей Арсенала напротив стадиона. История и сегодняшний день. Конкурс!