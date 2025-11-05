Ноттингем, памятник тренеру Брайану Клаффу в центре города. Ноттингем Форест под руководством Клаффа брал два Кубка чемпионов. Болельщики около памятника, замок Ноттингема, Робин Гуд. Старейший паб Англии в скале. Дорога на стадион Сити Граунд, фаншоп Форест, история цветов Арсенала. Запрет на съемку внутри стадиона, культ владельца Маринакиса, кубки чемпионов, история побед. Орел над полем, судейская комната с загадочной кнопкой. Приз для конкурса! Стадион клуба Ноттс Каунти по соседству. Четвертый английский дивизион. Связь с Ювентусом, памятник тренеру, большой фаншоп. Попробовать пиво (эль) в самом старом пабе.