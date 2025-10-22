Смотрите новый выпуск программы "Мы хотим играть в футбол". В гостях у Артёма Слободского и Шамиля Гаджиева недавний тренер "Торпедо" Александр Павленко и экс-наставник "Факела" и "Чайки" Дмитрий Пятибратов. На видеосвязи защитник "Волги" Андрей Костин. Обсуждаем тренерские рокировки в "Торпедо", крупное поражение "Ротора" в Воронеже, "эффект пылесоса" в Хабаровске, слухи вокруг главных тренеров "Волги" и "Урала", а также все-все-все команды Лиги PARI.