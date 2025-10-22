Впервые в купе подкаста «Попутчики» действующий игрок «Локомотива». Наш вратарь и первый номер, игрок сентября, а с недавних пор ещё и главный осьминог чемпионата – Антон Митрюшкин!

Маршрут выпуска пройдёт через начало футбольного пути в СКА, победу на ЕВРО U-17, карьеру в Европе и возвращение в Россию. Обсудим секреты отражения пенальти, жизнь вне футбола и даже искусственный интеллект. И, конечно, узнаем, каким он видит будущее вместе с «Локо».