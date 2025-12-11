Чемпионская гонка, которая изменила АПЛ навсегда | Акцент Ретро
Далеко не всё можно купить за деньги. Например, Манчестер Сити даже со всеми своими деньгами так и не сумел найти на трансферном рынке чемпионский дух, которым так хвастался Сэр Алекс Фергюсон. Для перелома истории требовалось что-то, выходящее за рамки обычного...
Шокирующее 6-1 в дерби Манчестера, псих Марио Балотелли, гений Роберто Манчини и великий гол Серхио Агуэро. В сезоне 2011/12 «горожане» собрали все безумное, словно перчатку Таноса, чтобы скинуть своего главного врага с его гребанного насеста.
Артём Таран устраивает сеанс футбольной ностальгии и вспоминает лучший сезон АПЛ в истории. Предлагаем вам окунуться во времена, когда футбол был таким же ярким, как фейерверки в доме Супер Марио. Смотрим!
