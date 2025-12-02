🏁 Тринадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Игорь Антюхин и Самед Аскеров во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Рецепт победы Ливерпуля: Салах на лавке, Гомес в основе.

🔹 Успешный успех Пакета: если тебя оправдали, то можно продолжать делать деньги.

🔹 Кристал Пэлас проиграл дома, Манчестер Юнайтед победил во втором тайме и догнал Арсенал по голам со стандартов.

🔹 0 удалений, 0 очков: немотивированный Пикфорд закидывает сам себе в домик и дарит Ньюкаслу первую гостевую победу.

🔹 Как взять тайм-аут в АПЛ, чтобы победить великий Лидс Фарке? Продемонстрировали Гвардиола и Доннарумма.

🔹 Сандерленд вырвал победу в матче за звание главного открытия сезона. Борнмуту не помог даже самый дальний гол сезона.

🔹 И, конечно же, бодрейшее Лондонское дерби: удаление Кайседо, новая связка в защите у Арсенала, гол Челси с углового.