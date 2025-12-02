Стандартер Юнайтед опять побеждает, Салах наблюдает за партнерами с лавки, а в Лондонском дерби не выявили лучшего | Итоги Тура 13
🏁 Тринадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Игорь Антюхин и Самед Аскеров во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.
🔹 Рецепт победы Ливерпуля: Салах на лавке, Гомес в основе.
🔹 Успешный успех Пакета: если тебя оправдали, то можно продолжать делать деньги.
🔹 Кристал Пэлас проиграл дома, Манчестер Юнайтед победил во втором тайме и догнал Арсенал по голам со стандартов.
🔹 0 удалений, 0 очков: немотивированный Пикфорд закидывает сам себе в домик и дарит Ньюкаслу первую гостевую победу.
🔹 Как взять тайм-аут в АПЛ, чтобы победить великий Лидс Фарке? Продемонстрировали Гвардиола и Доннарумма.
🔹 Сандерленд вырвал победу в матче за звание главного открытия сезона. Борнмуту не помог даже самый дальний гол сезона.
🔹 И, конечно же, бодрейшее Лондонское дерби: удаление Кайседо, новая связка в защите у Арсенала, гол Челси с углового.