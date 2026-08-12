В решающем матче ЧМ-2026 встретились две сборные в форме adidas. И играли они мячом adidas. Судья тоже был экипирован сами знаете каким брендом. 14 игроков, вышедших в старте на финал, играли в бутсах с тремя полосками. У Аргентины аж 8 игроков из 11. У Испании – 6. В этом ролике посмотрим, так ли сильного доминировал adidas по сезону или только ЧМ получился сильным. Чем ответили Nike и Puma? Команды каких производителей были в порядке, а какой экипировщик максимально облажался с выбором партнеров? У кого больше титулов? Чьи амбассадоры штамповали голы? Что интересного выпускали компании? Чем удивляли? И конечно же посчитаем бабло – кто сколько заработал? Окунемся в футбольный бизнес с головой. Вспоминаем, кайфуем, наслаждаемся.

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#puma #nike #adidas

Тайм-коды:

0:00 – Начало

1:30 – Puma

9:54 – Nike

17:19 – Adidas

22:00 – Остальные бренды

27:51 – Сравнение

31:22 – Деньги