Ферран Торрес требует уважения от «Барселоны»
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Ферран Торрес требует от «Барселоны» уважения и улучшенный контракт, иначе он может уйти в ПСЖ к Луису Энрике. Флик недоволен.
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00:00 — Начало
00:37 — Ферран Торрес проработанный
03:47 — «Барселона» уязвима
07:45 – Можешь быть свободен
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