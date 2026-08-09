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«Барса» обыграла «Ноттингем Форрест», но не смогла справиться с «Удинезе» на турнире в Италии. Рафинья забил с пенальти.

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00:00 - Начало

00:11 - Первый матч

03:29 - Второй матч

05:51 - Кортес и Бальде

10:31 - Флик ждет

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