Флик выбрал Хави Эспарта | Барселона - Ноттингем Форест - Удинезе
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«Барса» обыграла «Ноттингем Форрест», но не смогла справиться с «Удинезе» на турнире в Италии. Рафинья забил с пенальти.
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00:00 - Начало
00:11 - Первый матч
03:29 - Второй матч
05:51 - Кортес и Бальде
10:31 - Флик ждет
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